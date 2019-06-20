Тюменец за несколько минут нашел крупную сумму, чтобы не остаться без машины
Житель Тюмени за короткое время нашел 300 тысяч рублей, чтобы на его автомобиль не наложили арест.
Приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели в Тюмени рейд, в ходе которого арестовывали имущество должников. Одним из них оказался водитель «БМВ», который так не хотел расставаться со своим автомобилем, что буквально за пятнадцать минут нашел деньги на оплату долга в 300 тысяч рублей.
Также приставы убедили оплатить долг другого автомобилиста. Чтобы не остаться без «Ауди А6», арестованную за длительную неуплату алиментов своим детям и 25 штрафов ГИБДД, он отыскал миллион рублей.
В управлении федеральной службы судебных приставов по Тюменской области сообщили, что за один лишь день в результате рейда с должников были взысканы более 10 миллионов рублей. Приставами наложен арест на 19 автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU