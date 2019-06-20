На Первом Урбанистическом форуме обсудят развитие Тюменской области

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-20T11:03:42+03:00

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В Тюменском технопарке при поддержке регионального правительства, администрации Тюмени и Торгово-промышленной палаты Тюменской области 24 и 25 июня состоится первый урбанистический форум. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на мероприятии обсудят вопросы создания комфортной городской среды, идеи и программы городского развития региона, а также вовлечение горожан и бизнеса в реализацию ярких проектов.

По словам президента ТПП Тюменской области Эдуарда Абдуллина, на форум приедут известные учёные России, ведущие международные эксперты, архитекторы, дизайнеры и руководители компаний. Также примут участие в мероприятии представители правительства Тюменской области и муниципальных образований.

- В течение двух дней работы будут обсуждаться вопросы создания новых проектов благоустройства, архитектуры и ландшафтного дизайна территорий городов страны и Тюменской области в частности, - рассказал Эдуард Абдуллин.

Он подчеркнул, что по итогам форума в адрес органов исполнительной власти Тюменской области будут направлены рекомендации по развитию и формированию комфортной городской среды.

Стоит отметить, что в первый день форума, 24 июня, гости осмотрят 6 площадок архитектуры и благоустройства в черте Тюмени, затем в Тюменском Технопарке пройдёт пленарное заседание и обсуждение основных вопросов. Второй день форума будет посвящён рассмотрению реальных проектов архитектуры Тюмени и дальнейшему улучшению стратегии развития города.

ИСТОЧНИК KP.RU