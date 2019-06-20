Педагоги центра робототехники готовят школьников к состязаниям «Кубок РТК: Тюмень»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-20T10:31:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом детишки в Тюменской области не только отдыхают, но и проводят время с пользой. Например, в региональном центре робототехники проходят летние мастер-классы, на которых можно собрать собственного робота и участвовать с ним в робототехнических соревнованиях на полигоне.

Такие мероприятия направлены на развитие кружкового движения, выявление талантливых и заинтересованных школьников, а также стимулирование и развитие актуальных навыков у подрастающего поколения в разных сферах цифровой экономики. Всё это входит в программу мероприятий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в регионе с конца 2018 года. Исполнителем проекта является департамент информатизации Тюменской области.

В июне и июле 2019 года летние мастер-классы по робототехнике пройдут для учеников средних и старших классов районных школ Нижней Тавды и Ярково. В течение двух недель ребята будут изучать программирование на контроллере Arduino и основы векторной графики в программе Inkscape. Затем школьники смогут создать собственных роботов, с которыми они примут участие в финальных соревнованиях «Кубок РТК: Тюмень» осенью этого года. Тренироваться для подготовки к турниру можно будет на полигоне РТК в Тюменском технопарке. Отборочные соревнования пройдут уже в июле.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что учащиеся областной физико-математической школы впервые создали подводного робота, и своё изобретение они презентуют на Всероссийской робототехнической олимпиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU