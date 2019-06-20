2019-06-20T10:44:19+03:00
Общество

Тюменец получил реальный срок за смертельное ДТП

Молодой человек проведет почти два года в колонии-поселении
Вадим Бегун
Поделиться:
Виновник ДТП частично выехал на встречку. Фото - прокуратура Тюменской областиВиновник ДТП частично выехал на встречку. Фото - прокуратура Тюменской области
Изменить размер текста:

В ноябре прошлого года 27-летний тюменец, частично выехав на встречную полосу на своей Mazda Axela, столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель ВАЗа скончался в тот же день.

По материалам прокуратуры Тюменской области, в ноябре 2018 года возвращался с семьей из одного из сел региона в Тюмень. Несмотря на то, что была сильная метель, обвиняемый вел авто со скоростью, которая не обеспечивала контроль за движением машины.

На 45 километре автодороги село Бердюжье – село Армизонское Mazda частично выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-217030. От удара ВАЗ улетел в кювет и перевернулся.

Как стало известно позже, водитель отечественного автомобиля – 63-летний житель села Армизонское ехал в Бердюжье к стоматологу. Он в тот же день скончался в больнице.

Виновник ДТП проведет в колонии-поселение один год и десять месяцев. Кроме того, он должен выплатить дочери погибшего 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тюменский суд передадут дело об убийстве ножкой от табурета
Делегация Тюменской области работает на Форуме социальных инноваций регионов
Тюменцам напоминают об опасности, которую таит в себе тополиный пух
В Тюменской области на хозяина батута, где ребенок сломал руку, завели уголовное дело
Тюменец за несколько минут нашел крупную сумму, чтобы не остаться без машины
В Тюменской области наладят производство комплектующих для промышленной вентиляции
На Первом Урбанистическом форуме обсудят развитие Тюменской области
Тюменцы собираются установить необычный мировой рекорд
Педагоги центра робототехники готовят школьников к состязаниям «Кубок РТК: Тюмень»
Сразу три грыжи удалили тюменские врачи у 96-летней пациентки
Тюменские школьники презентуют на Всероссийской олимпиаде подводного робота