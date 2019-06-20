Тюменец получил реальный срок за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-20T10:44:19+03:00

Молодой человек проведет почти два года в колонии-поселении

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В ноябре прошлого года 27-летний тюменец, частично выехав на встречную полосу на своей Mazda Axela, столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель ВАЗа скончался в тот же день.

По материалам прокуратуры Тюменской области, в ноябре 2018 года возвращался с семьей из одного из сел региона в Тюмень. Несмотря на то, что была сильная метель, обвиняемый вел авто со скоростью, которая не обеспечивала контроль за движением машины.

На 45 километре автодороги село Бердюжье – село Армизонское Mazda частично выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-217030. От удара ВАЗ улетел в кювет и перевернулся.

Как стало известно позже, водитель отечественного автомобиля – 63-летний житель села Армизонское ехал в Бердюжье к стоматологу. Он в тот же день скончался в больнице.

Виновник ДТП проведет в колонии-поселение один год и десять месяцев. Кроме того, он должен выплатить дочери погибшего 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU