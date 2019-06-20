Тюменские школьники презентуют на Всероссийской олимпиаде подводного робота

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-20T10:09:18+03:00

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Ученики областной ФМШ Марк Турков и Рустам Аминов станут первопроходцами нового направления для Тюменской области. Школьники впервые создали подводного робота, и своё изобретение они презентуют на Всероссийской робототехнической олимпиаде. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятие пройдёт с 20 по 23 июня в Иннополисе.

В областной физико-математической школе работать с подводными роботами начали осенью 2018 года, благодаря гранту Министерства просвещения РФ. На средства ФМШ купила двух роботов, сопутствующее оборудование и обучила педагогов. По словам методиста ФМШ Дениса Трушникова, тренируются ребята с роботами в школьном бассейне, причём одного из них модернизируют до сих пор.

- У робота есть плавники, поплавки, программное обеспечение, которое помогает передвигаться не только по плоскости водоема, но и погружаться на разную глубину. Некоторые детали ученики сами спроектировали и распечатали на 3Д-принтере, перепрограммировали софт, чтобы он подходил под наши задачи, и это у них получилось, – рассказал Денис.

В течение учебного года ребята вместе с преподавателями модернизировали робота, чтобы сделать его максимально эффективным. Как отметил педагог ФМШ Анатолий Агеев, машина должна проходить дистанцию за минимальное время и легко ориентироваться в воде разной прозрачности.

- В этом году наш регион впервые выступит на олимпиаде в направлении подводной робототехники, - рассказал он.

В школе уверены, что подводные роботы – это достижение народного хозяйства, так как они помогают в решении ряда задач.

ИСТОЧНИК KP.RU