15 тюменцев пополнят ряды президентского полка

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-20T09:59:24+03:00

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На Исторической площади Тюмени состоится торжественный митинг, посвященный отправке призывников на службу в президентский полк. Туда отправятся 15 человек.

Интересно, что из Тюменской области в президентский полк новобранцев направляют в каждый призыв, то есть два раза в год. Подобная привилегия предоставляется не всем регионам России: обычно набор проводится лишь раз в год.

Тюменцы на хорошем счету в президентском полку, сообщили в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Так, за 25 лет более 40 человек, в том числе 15 выпускников центра, прошли службу в элитном подразделении.

СПРАВКА «КП»

Президентский полк – российская воинская часть, которая входит в состав Федеральной службы охраны. Солдаты решают специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов. Кроме того, они принимают участие в мероприятиях на высшем государственном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU