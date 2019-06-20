В ожидании жары: пляжи Тюменской области готовят к приему отдыхающих

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-20T09:53:07+03:00

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В Тюменской области продолжается подготовка к купальному сезону 2019 года. И хоть погода пока не радует, специалисты МЧС активно проверяют специализированные площадки. Об итогах работы на водных объектах за первое полугодие и подготовке к летнему купальному сезону рассказа на пресс-конференции начальник ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

Пока только шесть тюменских пляжей получили официальное разрешение на свою деятельность. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области провели освидетельствование трех мест купания на Верхнем Бору, в санатории «Сибирь» и «Пруду Лесном», детском лагере «Роза ветров» в Ялуторовском районе.

- В настоящий момент в Центр ГИМС поступило еще две заявки от собственников пляжей, а окончательный перечень мест, разрешенных для купания будет озвучен в третьей декаде июня, в финале работы по освидетельствованию, - отметил Сергей Каплин.

Спасатели проверяют наличие договора на водопользование, заключение водолазного исследования дна, прошли ли спасатели аттестацию. Кроме того, пляж должен иметь медицинской пост и быть оборудован средствами спасения. Проверяется и соответствие воды установленным нормам.

- В этом году, как и в прошлом, жителям региона будут доступны для купания не менее 16 специально оборудованных площадок. Большая часть из них приходится на областной центр – Тюмень, - рассказал Сергей Каплин.

Всего с начала летнего периода специалистами ГИМС проведено 28 патрулированный водных территорий. Как правило, рейд проходят в выходные дни, а также осуществляет сопровождение всех мероприятий, проводимых на воде.

Сергей Каплин добавил, сотрудники ГИМС осуществляют контроль и за маломерными судами. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 11 тысяч таких единиц техники. Также в области выдано свыше 6 тысяч удостоверений на управление маломерными судами.

ИСТОЧНИК KP.RU