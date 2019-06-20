В Тюменском районе отремонтируют дороги, ведущие к садоводческим товариществам

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-20T09:23:58+03:00

На эти цели будет направлено более 28 млн рублей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального правительства принял решение направить из областного бюджета более 28 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в Тюменском районе. Благодаря субсидии специалисты приведут в нормативное состояние подъезды к садоводческим товариществам «Источник», «Солнышко», «Кармак» и участок Салаирского тракта, который ведёт в сторону садоводческого товарищества «Геофизик».

Подъезд к СНТ «Источник» построили в 1980 году, к садовому товариществу «Кармак» – в 1996 году, к «Солнышку» в 2000 году и к «Геофизику» в 2003 году. За это время капитальный ремонт этих участков автодорог не производился. На выделенные средства планируется провести укладку выравнивающего слоя, заменить дорожное покрытие и укрепить обочины.

Напомним, проект программы комплексного развития инфраструктуры Тюмени предполагает, что к 2040 году доля дачных дорог с капитальным типом покрытия достигнет 100%.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в области продолжается реализация Федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках нее за ремонтную кампанию – 2019 планируется провести работы на 20 улицах общей протяженностью более 30 км. Программой предусмотрен ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, приведение в соответствие с требованиями по обеспечению доступности маломобильным группам населения пешеходных переходов. Всего планируется обустроить более 650 тысяч кв.м нового дорожного покрытия.

Самыми крупными из двадцати объектов станут: ул. Широтная (на всём протяжении), ул. Профсоюзная (от ул. Республики до ул. 50 лет Октября), ул. Харьковская (от ул. Мельникайте до ул. Пермякова), ул. Пермякова.

ИСТОЧНИК KP.RU