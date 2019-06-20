Тюменцы увидят уникальные экспонаты, найденные на местах военных действий
В Тюмени пройдут мероприятия в честь павших в Великой Отечественной войне. Так, уже в эти выходные будут организованы митинги памяти, церемонии возложения свечей и цветов к мемориалам. Кроме того, тюменцы смогут посетить музейные экспозиции и побывать в общественных приемных по установлению судеб участников войны.
Тюменский областной поисковый центр организует работу передвижной музейной экспозиции «Эхо Памяти». С самого утра у мемориала «Прощание» все желающие смогут познакомиться с уникальными экспонатами, найденными на местах боев. Также поисковики откроют общественную приемную «Чтобы помнили» по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы войны.
Также стало известно, что В Ялуторовском районе поисковый отряд «Память» организует просмотр документального фильма о Великой Отечественной войне для участников оборонно-спортивного палаточного лагеря «Ялуторовские ратники».
ИСТОЧНИК KP.RU