Тюменцы увидят уникальные экспонаты, найденные на местах военных действий

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-20T09:24:02+03:00

Музейные экспозиции будут открыты в День памяти и скорби

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В Тюмени пройдут мероприятия в честь павших в Великой Отечественной войне. Так, уже в эти выходные будут организованы митинги памяти, церемонии возложения свечей и цветов к мемориалам. Кроме того, тюменцы смогут посетить музейные экспозиции и побывать в общественных приемных по установлению судеб участников войны.

Тюменский областной поисковый центр организует работу передвижной музейной экспозиции «Эхо Памяти». С самого утра у мемориала «Прощание» все желающие смогут познакомиться с уникальными экспонатами, найденными на местах боев. Также поисковики откроют общественную приемную «Чтобы помнили» по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы войны.

Также стало известно, что В Ялуторовском районе поисковый отряд «Память» организует просмотр документального фильма о Великой Отечественной войне для участников оборонно-спортивного палаточного лагеря «Ялуторовские ратники».

ИСТОЧНИК KP.RU