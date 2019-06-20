Тюменец взломал дом соседа и похитил сигареты и шуруповерт
В Ишиме местный житель взломал соседский дом. Все ради того, чтобы украсть увиденные в окне сигареты.
В отдел полиции города Ишима поступило сообщение от 36-летней местной жительницы о краже имущества. Женщина объяснила, что, вернувшись с работы, обнаружила сломанный замок на входной двери. Кроме того, пропала и бытовая техника.
По сообщению пресс-службы УМВД по Тюменской области, был задержан 41-летний мужчина. Оказалось, что он распивал алкоголь, затем решил пойти в магазин за сигаретами. Но до него так и не дошел. На окне соседнего дома ишимец увидел пачку сигарет и решил присвоить их себе. Он взял лом и сломал замок на входной двери. Кроме сигарет, в доме ему приглянулся шуруповерт, телевизионная приставка и утюг. Сумма ущерба составила 3300 рублей.
Ранее судимый мужчина может вновь отправиться в тюрьму. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU