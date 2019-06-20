2019-06-20T09:11:32+03:00
Общество

Тюменец взломал дом соседа и похитил сигареты и шуруповерт

Дверь он вскрыл ломом
Вадим Бегун
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Поход в магазин может обернуться тюрьмой для тюменца.Поход в магазин может обернуться тюрьмой для тюменца.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ишиме местный житель взломал соседский дом. Все ради того, чтобы украсть увиденные в окне сигареты.

В отдел полиции города Ишима поступило сообщение от 36-летней местной жительницы о краже имущества. Женщина объяснила, что, вернувшись с работы, обнаружила сломанный замок на входной двери. Кроме того, пропала и бытовая техника.

По сообщению пресс-службы УМВД по Тюменской области, был задержан 41-летний мужчина. Оказалось, что он распивал алкоголь, затем решил пойти в магазин за сигаретами. Но до него так и не дошел. На окне соседнего дома ишимец увидел пачку сигарет и решил присвоить их себе. Он взял лом и сломал замок на входной двери. Кроме сигарет, в доме ему приглянулся шуруповерт, телевизионная приставка и утюг. Сумма ущерба составила 3300 рублей.

Ранее судимый мужчина может вновь отправиться в тюрьму. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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