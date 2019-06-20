2019-06-20T07:21:12+03:00
Экономика

Тюменская область откроет экспозиции местных производителей в двух городах Казахстана

В частности, в Нур-Султане и Алматы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область откроет две экспозиции местных производителей в двух городах КазахстанаТюменская область откроет две экспозиции местных производителей в двух городах КазахстанаФото: pixabay.com
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Тюменская область в 2019 году планирует открыть две новые экспозиции местных производителей в городах Нур-Султан и Алматы в Казахстане. Как отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на вице-президента региональной Торгово-промышленной палаты Елену Аверину, об этом стало известно на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики в Тюменском районе.

По словам Елены Авериной, экспозиция тюменских товаропроизводителей с ноября 2018 года успешно работает в Шанхае (Китай). Китайские бизнесмены и гости КНР могут оперативно узнать об экспортных поставках тюменских товаров, провести переговоры и договориться о заключении соглашений.

- Также торговые представители Тюменской области работают в Азербайджане и Вьетнаме. Теперь регион готов расширить географию и эффективнее взаимодействовать с казахстанскими партнерами, - отметила Елена Аверина.

С мая 2018 года в Тюменской области действует Ассоциация экспортёров, включающая в себя 11 успешных компаний крупного и среднего бизнеса. Они помогают начинающим предприятиям решать возникающие вопросы, вносят предложения по совершенствованию поддержки компаний-экспортёров и дают рекомендации для развития экспортной деятельности региона.

Елена Аверина подчеркнула, что Тюменская область всё активнее выходит на мировые электронные площадки и организует участие тюменских предприятий в масштабных зарубежных выставках. По её словам, всё это помогает расширить число экспортёров и увеличить число поставок качественной продукции за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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