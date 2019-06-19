2019-06-19T16:46:40+03:00
Общество

В Тюменской области появится единый архив цифровых медицинских изображений

На сегодняшний день к проекту подключены 23 медицинских организации региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области появится единый архив цифровых медицинских изображенийВ Тюменской области появится единый архив цифровых медицинских изображенийФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области на заседании регионального правительства под председателем губернатора Александра Моора обсудили создание единого архива цифровых медицинских изображений. По словам директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, к реализации проекта по созданию радиологической информационной системы приступили в 2019 году.

Благодаря единому архиву можно будет развивать инструменты анализа, снижать число дублируемых диагностических исследований, повышать их эффективность и качество использования оборудования лучевой диагностики.

- По данным на май 2019 года к проекту подключены 76% цифрового оборудования в 23 медицинских организации региона, среди которых – перинатальный центр, противотуберкулезный диспансер, Медицинский город, консультативно-диагностический центр «Эндос», шесть поликлиник, 11 областных больниц и две клинических. К декабрю 2019 года в систему включат все цифровое оборудование этих организаций, - отметила Мария Рудзевич.

Как подчеркнул Александр Моор, в Тюменской области нет проблем с созданием медицинских снимков. Гораздо важнее, чтобы специалисты из верно интерпретировали.

- Нам не нужно просто хранилище цифровых картинок, надо, чтобы в первую очередь в этом проекте была польза для пациентов, иначе нет смысла. Снимки должны попадать в руки очень квалифицированных экспертов для более точной диагностики, - отметил глава региона.

Кроме радиологической в Тюменской области прорабатывается информационная система скорой медицинской помощи. Одной из её особенностей является мобильное автоматизированное место врача с доступом к данным из электронной медкарты пациента. Это позволит сформировать представление об анамнезе человека ещё до приезда скорой на место. Пилотный проект планируется запустить 1 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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