СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-19T15:47:30+03:00

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Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Отличившиеся тюменцы учатся в школе №25 и №30 г. Тюмени, гимназии ТГУ, Вагайской школе, Викуловской школе №2, Заводоуковской школе №2, Чикчинской школе Тюменского района и школы №4 г. Ялуторовска, уточнили в пресс-службе.

– В этом году более 15% выпускников написали экзамен по русскому языку на высокие баллы – свыше 81, а 5% сдающих и вовсе были близки к максимуму – они набрали более 90 баллов, – рассказал начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев.

Также стало известно, что уже известны результаты по 7 предметам. Так, в регионе 100 баллов набрали 5 ребят на ЕГЭ по математике, 1 – по истории, 6 – по литературе, 2 – по географии, 10 - по русскому языку и 19 – по химии.

ИСТОЧНИК KP.RU