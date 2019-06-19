В Тюменской области по-новому будут учитывать недвижимость

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-19T16:19:10+03:00

Если тюменцы используют старые схемы, то объект не поставят на кадастровый учет и не зарегистрируют права собственности

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Тюменская область с 26 июня переходит на новые схемы формирования электронного документа объекта недвижимости. Это важно учитывать как кадастровым инженерам, которые формируют технические планы, так и их заказчикам – гражданам и организациям, заинтересованным в качественной подготовке документов при оформлении недвижимости. О новеллах законодательства сообщили в региональной Кадастровой палате.

Новые XML-схемы будут применяться в форме электронного документа для формирования технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения и даже машиноместа. Они утверждены Приказом Росреестра от 25 апреля 2019 года и уже размещены на сайте. Эти схемы нужны при подготовке технических планов в отношении объектов недвижимости, расположенных в Тюменской области, с датой завершения кадастровых работ после 25 июня 2019 года. Если в такой ситуации использовать старую схему, то информационная система ее просто не примет, выдав ошибку и не позволив поставить объект на кадастровый учет.

- Безусловно, чтобы не было приостановок в ходе оформления недвижимости, при подготовке документов для кадастрового учета всем следует исполнять нормы действующего законодательства. В тюменской Кадастровой палате действует «прямая линия», в рамках которой специалисты в еженедельном режиме отвечают на оперативные вопросы кадастровых инженеров, - прокомментировали в палате и добавили, что для тех, кому нужны подробные разъяснения, в учреждении на регулярной основе организуются тематические лекции.

ДЛЯ СПРАВКИ

Информацию по вопросам участия в тематических лекциях тюменской Кадастровой палаты можно получить по телефону (3452) 259-000, либо на сайте (раздел «Деятельность» вкладка «Консультационные услуги»).

ИСТОЧНИК KP.RU