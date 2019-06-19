2019-06-19T15:27:12+03:00
Звезды

«Та еще парочка» воссоединится в Тюмени за день до официальной премьеры в России

Кинотеатр «Атмос Синема» приглашает на специальный показ фильма [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Атмос-СинемаФото: Атмос-Синема
Изменить размер текста:

Кинотеатр «Атмос Синема» (ТРЦ «Тюмень Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60, 3 этаж) при информационной поддержке радиостанции «Хит ФМ» представляет специальный показ фильма «Та еще парочка» 26 июня в 19.30, за один день до официальной премьеры в России. В главных ролях – Шарлиз Терон и Сет Роген.

Главная героиня картины Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Женщина целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Главный герой – талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист Фред Фларски. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. Спустя много лет они снова случайно встречаются. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании. Воссоединение парочки запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Билеты на предпремьерный показ уже в продаже – их можно приобрести, перейдя по ссылке. Более того, вы сможете выиграть билеты на специальный показ комедии в группе кинотеатра «Атмос Синема»! Для этого вам необходимо подписаться на группу кинотеатра и сделать оттуда репост себе на страничку.

Та еще парочка Русский трейлер (2019).В кино с 27 июня. Шарлотта Филд одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области по-новому будут учитывать недвижимость
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Дело об убийстве одной девушки и изнасиловании другой в общежитии Тюмени передано в суд
Социальные инновации Тюменской области представили на форуме в Москве
Похитители несколько часов удерживали тюменца в машине, требуя выкуп
Тюменец лишился телефона из-за незакрытой на ночь двери
На реконструкцию долгожданной тюменской дороги выделят почти два миллиарда рублей
МегаФон, Qualcomm и Nokia добились рекордной скорости в коммерческой сети LTE
Прокурор Тобольска приехал на стройку и разобрался с невыплатами зарплаты
В Тюмени скорая 20 минут не могла попасть к пациенту из-за закрытых ворот
Владельца тюменских сельхозугодий оштрафовали за сорняки
Более 4 тысяч тюменцев смогут оказать первую помощь в экстренной ситуации
Иностранные эксперты дадут советы по благоустройству Тюмени
В Тобольске иностранцу дали кулаком в лицо и отобрали деньги
Тюменке удалили на редкость большую опухоль
Тюменские прокуроры защитили права инвалидов
В Тюмени определился подрядчик на ремонт старейшего монастыря
В Тюмени дед через пристава добился встречи с внуками
Два человека сгорели в машине после аварии в Тюменской области
Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки
Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные семейные субботы»
Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культуры
В Тюменской области активно закупается техника для восстановления лесов
На федеральных трассах Урала, идущих через Тюмень, изменено движение
Самую дорогую квартиру в Тюмени продают за 50 миллионов рублей
Погода на 19 июня в Тюмени: почувствуй лето