«Та еще парочка» воссоединится в Тюмени за день до официальной премьеры в России

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-19T15:27:12+03:00

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Кинотеатр «Атмос Синема» (ТРЦ «Тюмень Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60, 3 этаж) при информационной поддержке радиостанции «Хит ФМ» представляет специальный показ фильма «Та еще парочка» 26 июня в 19.30, за один день до официальной премьеры в России. В главных ролях – Шарлиз Терон и Сет Роген.

Главная героиня картины Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Женщина целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Главный герой – талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист Фред Фларски. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. Спустя много лет они снова случайно встречаются. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании. Воссоединение парочки запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Билеты на предпремьерный показ уже в продаже – их можно приобрести, перейдя по ссылке. Более того, вы сможете выиграть билеты на специальный показ комедии в группе кинотеатра «Атмос Синема»! Для этого вам необходимо подписаться на группу кинотеатра и сделать оттуда репост себе на страничку.

Та еще парочка Русский трейлер (2019).В кино с 27 июня. Шарлотта Филд одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU