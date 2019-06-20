В Тюмени водитель «схватил» крупный штраф за пьяную езду

СЕГОДНЯ 05:25 2019-06-20T05:25:06+03:00

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Тюменца оштрафовали за пьяную езду. Ранее он был лишен прав за такое же нарушение.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным за управление автомобилем управление автомобилем в состоянии опьянения.

Полицейские рассказали, что в ноябре 2016 года он уже был оштрафован на тридцать тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за пьяную езду. Однако урока из ситуации он не извлек.

Так, в конце апреля этого года мужчина после ругани со своей сожительницей поехал за пивом. Купив алкоголь, стал распивать его на парковке у сквера «Юность», после чего решил перепарковать свой автомобиль. Когда начал разворачиваться, к нему подъехал полицейские. На тот момент у него уже была несвязная речь.

Нарушитель на этот раз был оштрафован на более крупную сумму, а именно двести тысяч рублей. Также ему целый год нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU