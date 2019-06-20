В Тюмени водитель «схватил» крупный штраф за пьяную езду
Тюменца оштрафовали за пьяную езду. Ранее он был лишен прав за такое же нарушение.
В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным за управление автомобилем управление автомобилем в состоянии опьянения.
Полицейские рассказали, что в ноябре 2016 года он уже был оштрафован на тридцать тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за пьяную езду. Однако урока из ситуации он не извлек.
Так, в конце апреля этого года мужчина после ругани со своей сожительницей поехал за пивом. Купив алкоголь, стал распивать его на парковке у сквера «Юность», после чего решил перепарковать свой автомобиль. Когда начал разворачиваться, к нему подъехал полицейские. На тот момент у него уже была несвязная речь.
Нарушитель на этот раз был оштрафован на более крупную сумму, а именно двести тысяч рублей. Также ему целый год нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU