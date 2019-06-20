2019-06-20T05:00:11+03:00
Общество

Погода на 20 июня в Тюмени: ожидается дождь с грозой

Дождь будет идти полдня
Вадим Бегун
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Вечером не забудьте взять с собой зонтВечером не забудьте взять с собой зонтФото: Виктория Аввакумова
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Сегодня, 20 июня, в Тюмени на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.

Поэтому, прежде чем выйти прогуляться вечером, лучше взять с собой зонт. Ветром его унести не должно: в ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный юго-западный ветер 1-3 метра в секунду.

Температура воздуха ночью составит +12, +13 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.

В народном календаре 20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота Анкирского. В народе его называли Урожайником. «Святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет».

В этот день надо смотреть на погоду: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если же пойдет дождь – зерно будет плохое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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