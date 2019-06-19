Социальные инновации Тюменской области представили на форуме в Москве

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-19T15:01:21+03:00

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Сегодня в Москве стартовал III Форум социальных инноваций регионов. На Форуме будут представлены новаторские проекты Тюменской области.

В течение трех дней эксперты поделятся видением ответов на главные социальные вопросы. В деловой программе форума - два пленарных заседания, коуч-сессии и мастер-классы, а также дискуссии ведущих экспертов из России, Азии, США и Европы. Форум открыла интерактивная выставка инновационных социальных проектов, на которой Тюменская область представила проекты, реализуемые областным геронтологическим центром и «Аванпост». Кроме деловых и интерактивных секций, в программе форума запланированы благотворительные спектакли.

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова представляет область в составе делегации и участвует в нескольких секциях форума. Она отметила, что в работе площадки принимают участие все регионы Российской Федерации и это по-настоящему одно из якорных мероприятий в социальной сфере.

- Это уникальная площадка для обмена опытом и поиска решений наболевших вопросов. Сегодня главная тема форума - реализация национальных проектов и здесь нам важно помнить, что каждая инновация, каждое мероприятие должны быть ориентированы на конкретного Человека. Надеюсь, именно в таком ключе и пройдёт наш сегодняшний диалог,- подчеркнула Елена Кошкарова.

СПРАВКА КП

Форум проходит уже в третий раз, но впервые на открытой площадке в Москве. Первый форум состоялся в 2015 году в Омске, второй форум – в Красногорске в 2017 году. В 2019 году основные темы форума: эффективные модели участия бизнеса в развитии социальной сферы, информационные технологии и цифровой переход в социальной сфере, роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU