2019-06-19T15:01:21+03:00
Общество

Социальные инновации Тюменской области представили на форуме в Москве

В числе участников делегации депутат областной думы Елена Кошкарова
Поделиться:
Фото предоставлено проектом "Крепкая семья"Фото предоставлено проектом "Крепкая семья"
Изменить размер текста:

Сегодня в Москве стартовал III Форум социальных инноваций регионов. На Форуме будут представлены новаторские проекты Тюменской области.

В течение трех дней эксперты поделятся видением ответов на главные социальные вопросы. В деловой программе форума - два пленарных заседания, коуч-сессии и мастер-классы, а также дискуссии ведущих экспертов из России, Азии, США и Европы. Форум открыла интерактивная выставка инновационных социальных проектов, на которой Тюменская область представила проекты, реализуемые областным геронтологическим центром и «Аванпост». Кроме деловых и интерактивных секций, в программе форума запланированы благотворительные спектакли.

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова представляет область в составе делегации и участвует в нескольких секциях форума. Она отметила, что в работе площадки принимают участие все регионы Российской Федерации и это по-настоящему одно из якорных мероприятий в социальной сфере.

- Это уникальная площадка для обмена опытом и поиска решений наболевших вопросов. Сегодня главная тема форума - реализация национальных проектов и здесь нам важно помнить, что каждая инновация, каждое мероприятие должны быть ориентированы на конкретного Человека. Надеюсь, именно в таком ключе и пройдёт наш сегодняшний диалог,- подчеркнула Елена Кошкарова.

СПРАВКА КП

Форум проходит уже в третий раз, но впервые на открытой площадке в Москве. Первый форум состоялся в 2015 году в Омске, второй форум – в Красногорске в 2017 году. В 2019 году основные темы форума: эффективные модели участия бизнеса в развитии социальной сферы, информационные технологии и цифровой переход в социальной сфере, роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области по-новому будут учитывать недвижимость
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Дело об убийстве одной девушки и изнасиловании другой в общежитии Тюмени передано в суд
«Та еще парочка» воссоединится в Тюмени за день до официальной премьеры в России
Похитители несколько часов удерживали тюменца в машине, требуя выкуп
Тюменец лишился телефона из-за незакрытой на ночь двери
На реконструкцию долгожданной тюменской дороги выделят почти два миллиарда рублей
МегаФон, Qualcomm и Nokia добились рекордной скорости в коммерческой сети LTE
Прокурор Тобольска приехал на стройку и разобрался с невыплатами зарплаты
В Тюмени скорая 20 минут не могла попасть к пациенту из-за закрытых ворот
Владельца тюменских сельхозугодий оштрафовали за сорняки
Более 4 тысяч тюменцев смогут оказать первую помощь в экстренной ситуации
Иностранные эксперты дадут советы по благоустройству Тюмени
В Тобольске иностранцу дали кулаком в лицо и отобрали деньги
Тюменке удалили на редкость большую опухоль
Тюменские прокуроры защитили права инвалидов
В Тюмени определился подрядчик на ремонт старейшего монастыря
В Тюмени дед через пристава добился встречи с внуками
Два человека сгорели в машине после аварии в Тюменской области
Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки
Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные семейные субботы»
Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культуры
В Тюменской области активно закупается техника для восстановления лесов
На федеральных трассах Урала, идущих через Тюмень, изменено движение
Самую дорогую квартиру в Тюмени продают за 50 миллионов рублей
Погода на 19 июня в Тюмени: почувствуй лето