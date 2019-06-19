Дело об убийстве одной девушки и изнасиловании другой в общежитии Тюмени передано в суд

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-19T15:29:37+03:00

Мужчина вышел из тюрьмы и вновь пошел на преступления Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании.

В прокуратуре рассказали, что мужчина более 20 лет провел в тюрьме за убийство и половые преступления. В октябре 2018 года он освободился из мест лишения свободы и снова встал на кривую дорожку.

Так, вновь выйдя из колонии, спустя шесть месяцев, он убил 21-летнюю девушку и изнасиловал ее 27-летнюю подругу, перед этим крепко выпив с ними. Трагедия разыгралась в комнате общежития по улице Мельникайте в ночь на 26 апреля.

Рецидивиста задержал экипаж ППС 27 апреля. Совершив преступление, он гулял по городу. Прокуратура округа утвердила по этому уголовному делу обвинительное заключение и направила его в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения.

По данным прокуратуры региона мужчина обвиняется в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени рецидивист насмерть забил молотком одну студентку и изнасиловал вторую (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU