Дело об убийстве одной девушки и изнасиловании другой в общежитии Тюмени передано в суд
Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании.
В прокуратуре рассказали, что мужчина более 20 лет провел в тюрьме за убийство и половые преступления. В октябре 2018 года он освободился из мест лишения свободы и снова встал на кривую дорожку.
Так, вновь выйдя из колонии, спустя шесть месяцев, он убил 21-летнюю девушку и изнасиловал ее 27-летнюю подругу, перед этим крепко выпив с ними. Трагедия разыгралась в комнате общежития по улице Мельникайте в ночь на 26 апреля.
Рецидивиста задержал экипаж ППС 27 апреля. Совершив преступление, он гулял по городу. Прокуратура округа утвердила по этому уголовному делу обвинительное заключение и направила его в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения.
По данным прокуратуры региона мужчина обвиняется в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
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ИСТОЧНИК KP.RU