Похитители несколько часов удерживали тюменца в машине, требуя выкуп

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-19T14:39:30+03:00

Инцидент произошел 1 апреля, но едва ли это был розыгрыш

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В Тюменской области задержаны похитители молодого человека. Они угрожали ему и требовали деньги. Инцидент произошел 1 апреля.

Все произошло на парковке у одного из торговых центров Тюмени. Трое мужчин насильно посадили в салон автомобиля 25-летнего местного жителя и течение трех часов удерживали его в автомобиле.

- Злоумышленники угрожали ему и требовали 650 тысяч рублей. Потерпевшему ничего не оставалось, как согласиться на условия вымогателей. Его высадили в районе улицы Восстания, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По информации полицейских, к ним молодой человек обратился только через неделю после инцидента. За это время похитители уже успели покинуть Тюменскую область.

Но от правосудия они не скрылись. Тюменские сыщики задержали троих мужчин в возрасте от 21 до 24 лет, один из которых ранее дважды судим за кражи. Им грозит от 5 до двенадцати лет тюрьмы. Сейчас мужчины заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU