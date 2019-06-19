Тюменец лишился телефона из-за незакрытой на ночь двери

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-19T14:24:43+03:00

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В Тюмени ночью пьяный мужчина проник в соседнюю квартиру. Ему удалось сделать это легким движением руки. Оказалось, что дверь не была заперта.

В УМВД по Тюменской области рассказали, что к ним поступила информация от местного жителя – у того похитили сотовый телефон.

– Оказалось, что ночью супруга заявителя вернулась домой, но дверь за собой не закрыла. Подозреваемый же распивал алкоголь с друзьями в этом же доме, – рассказали в пресс-службе. – В разгар застолья мужчина вышел в подъезд и заметил незапертую дверь квартиры. Он спокойно зашел и похитил сотовый телефон.

По информации полицейских, из-за шума шум проснулись хозяева квартиры и увидели перед собой постороннего мужчину. Тюменец тут же потребовал вернуть телефон, на что ему пришел отказ.

Позже оперативниками задержан 32-летний ранее судимый житель города Тюмени. Он рассказал, что похищенный сотовый телефон сдал в комиссионный магазин за три тысячи рублей.

Похититель может сесть в тюрьму на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU