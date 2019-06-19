2019-06-19T13:51:26+03:00
Общество

На реконструкцию долгожданной тюменской дороги выделят почти два миллиарда рублей

Автомобильный участок должен соединить Югру с югом Тюменской области
Вадим Бегун
Поделиться:
Работы завершат в конце 2020 годаРаботы завершат в конце 2020 годаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В городе Советский займутся реконструкцией автомобильной дороги Ловинское месторождение IV пусковой комплекс, имеющей важное логистическое значение для всей для большой Тюменской области. Она соединит Ханты-Мансийский автономный округ с югом региона.

– Управление государственных закупок Тюменской области объявило конкурс на реставрационные работы. Предложения от участников принимают до 10 июля, а итоги подведут 19 июля. Максимальная сумма контракта составляет 1 млрд 865 млн рублей. Средства направят из областного бюджета, – рассказали в компании «РосТендер».

Там отметили, что строительство дороги Советский-Ловинское является долгожданным для местных жителей. Этот автомобильный участок должен соединить Ханты-Мансийский автономный округ с югом области.

В «Ростенедере» добавили, что участок будет оборудован мостами, путепроводами, тоннелями и эстакадами. Работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области по-новому будут учитывать недвижимость
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Дело об убийстве одной девушки и изнасиловании другой в общежитии Тюмени передано в суд
«Та еще парочка» воссоединится в Тюмени за день до официальной премьеры в России
Социальные инновации Тюменской области представили на форуме в Москве
Похитители несколько часов удерживали тюменца в машине, требуя выкуп
Тюменец лишился телефона из-за незакрытой на ночь двери
МегаФон, Qualcomm и Nokia добились рекордной скорости в коммерческой сети LTE
Прокурор Тобольска приехал на стройку и разобрался с невыплатами зарплаты
В Тюмени скорая 20 минут не могла попасть к пациенту из-за закрытых ворот
Владельца тюменских сельхозугодий оштрафовали за сорняки
Более 4 тысяч тюменцев смогут оказать первую помощь в экстренной ситуации
Иностранные эксперты дадут советы по благоустройству Тюмени
В Тобольске иностранцу дали кулаком в лицо и отобрали деньги
Тюменке удалили на редкость большую опухоль
Тюменские прокуроры защитили права инвалидов
В Тюмени определился подрядчик на ремонт старейшего монастыря
В Тюмени дед через пристава добился встречи с внуками
Два человека сгорели в машине после аварии в Тюменской области
Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки
Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные семейные субботы»
Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культуры
В Тюменской области активно закупается техника для восстановления лесов
На федеральных трассах Урала, идущих через Тюмень, изменено движение
Самую дорогую квартиру в Тюмени продают за 50 миллионов рублей
Погода на 19 июня в Тюмени: почувствуй лето