На реконструкцию долгожданной тюменской дороги выделят почти два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-19T13:51:26+03:00

Работы завершат в конце 2020 года Фото: Татьяна Коркина

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В городе Советский займутся реконструкцией автомобильной дороги Ловинское месторождение IV пусковой комплекс, имеющей важное логистическое значение для всей для большой Тюменской области. Она соединит Ханты-Мансийский автономный округ с югом региона.

– Управление государственных закупок Тюменской области объявило конкурс на реставрационные работы. Предложения от участников принимают до 10 июля, а итоги подведут 19 июля. Максимальная сумма контракта составляет 1 млрд 865 млн рублей. Средства направят из областного бюджета, – рассказали в компании «РосТендер».

Там отметили, что строительство дороги Советский-Ловинское является долгожданным для местных жителей. Этот автомобильный участок должен соединить Ханты-Мансийский автономный округ с югом области.

В «Ростенедере» добавили, что участок будет оборудован мостами, путепроводами, тоннелями и эстакадами. Работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU