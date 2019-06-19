2019-06-19T13:19:12+03:00
Общество

Прокурор Тобольска приехал на стройку и разобрался с невыплатами зарплаты

Рабочие жаловались на задержку заработной платы
Вадим Бегун
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Рабочим сразу нескольких фирм не выплачивали зарплату. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской областиРабочим сразу нескольких фирм не выплачивали зарплату. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области
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Рабочие одной из больших строек Тюменской области рассказали прокурору Тобольска о задержках заработной платы.

Тобольский межрайонный прокурор Тюменской области Валерий Пушкарев лично встретился с сотрудниками целого ряда организаций. Рабочие рассказали ему о многочисленных фактах задержки зарплаты в этом году.

В ведомстве уточнили, что речь идет о таких организациях, как ООО «Нефтегазмонтажавтоматика», «УПС», «Траст Групп», «СМ Строй».

– В ходе таких встреч мы имеем возможность лично принять от сотрудников подрядных организаций заявления о нарушении трудового законодательства прямо на стройплощадке, – добавили в пресс-службе. - На основании заявлений прокуратура сделает все, чтобы защитить трудовые права работников.

Там отметили, что с июля прошлого года прокурор проводил рабочие встречи с сотрудниками компаний «Ренейссанс Хэви Индастрис» и «ЯМАТА», китайской компании «СС-7» и прочими, работающих на строительной площадке «ЗапСибНефтехима».

ИСТОЧНИК KP.RU

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