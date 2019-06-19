2019-06-19T12:49:32+03:00
Общество

В Тюмени скорая 20 минут не могла попасть к пациенту из-за закрытых ворот

Охранник не реагировал на вызов по кнопке
Вадим Бегун
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Обратно скорая тоже долго не могла выехать. Фото - пресс-служба здравоохранения Тюменской областиОбратно скорая тоже долго не могла выехать. Фото - пресс-служба здравоохранения Тюменской области
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Скорая помощь в Тюмени долгое время не могла проехать к пациенту. Дело в том, что автоматические ворота были закрыты. Помогла счастливая случайность.

– В 4 утра в садовом обществе «Лесная поляна» подростку стало плохо. На место выехала бригада скорой помощи, но проехать через автоматические ворота машина не смогла. Они были закрыты, охранник не реагировал на вызов по кнопке, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Спустя 17 минут медики смогли все же преодолеть препятствие. Помог счастливый случай: один из дачников в это время как раз покидал дом. На обратном пути скорая также простояла более получаса. Ворота открылись благодаря заезжающей машине.

В пресс-службе отметили, что руководство скорой помощи написало письмо в Управление МВД России по городу Тюмени с просьбой разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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