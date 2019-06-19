2019-06-19T12:13:12+03:00
Общество

Владельца тюменских сельхозугодий оштрафовали за сорняки

Теперь ему надо избавиться от сорных растений
Вадим Бегун
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Сорняк захватил почти 200 гектаров земли. Фото - pixabay.comСорняк захватил почти 200 гектаров земли. Фото - pixabay.com
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Владелец сельхозугодий в Тюменской области заплатит двадцать тысяч рублей за то, что не уберег почву от сорняков. Об этом рассказали в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

– Нами было выявлено нарушение требований земельного законодательства собственником шести земельных участков. Земли предназначены для сельскохозяйственного производства, общей площадью почти 200 гектаров, расположены в Ялуторовском районе. Владелец не выполняет требования по защите и охране почв, – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что на угодья заросли сорняками, в результате чего земля стала непригодна для использования по ее целевому назначению.

Нарушителя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, он обязан устранить нарушение, ему выдано предписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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