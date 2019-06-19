Более 4 тысяч тюменцев смогут оказать первую помощь в экстренной ситуации

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-19T12:22:43+03:00

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В Тюмени продолжается цикл занятий для горожан по оказанию первой помощи. Они проходят на станции скорой помощи.

На занятиях тюменцам подробно рассказывают, стоит ли вытаскивать пострадавшего из машины в случае ДТП, что делать, если кровь хлещет фонтаном и не останавливается. Участникам занятий дают потренироваться на манекенах. Разбирают самые распространенные ошибки, которые допускают люди в экстренных ситуациях, и учат их избегать.

Так, одна их жительниц областного центра Татьяна Герасимова рассказала, что приходит на занятия уже не первый раз. Тюменка призналась, что планирует детей и хочет знать, как оказывать первую помощь. Поскольку малыш все время тянут что-то в рот и давятся, а будущей матери хотелось бы быть готовой к таким ситуациям.

Врачи отметают, что во многих случаях печального исхода событий можно избежать, если рядом окажутся те, кто знает, как правильно оказывать первую помощь. На занятиях развеивают миф, что за попытку оказания помощи или за то, что ваши действия не увенчались успехом, – вас накажут.

КУДА ЗВОНИТЬ

Занятия проходят на станции скорой помощи, находящейся на улице Немцова, 34. Записаться можно по телефону 8-922-070-38-08.

ИСТОЧНИК KP.RU