2019-06-19T11:15:23+03:00
Общество

Иностранные эксперты дадут советы по благоустройству Тюмени

В областном центре продет первый урбанистический форум
Вадим Бегун
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Вопросы благоустройства будут обсуждать два дня. Фото - пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской областиВопросы благоустройства будут обсуждать два дня. Фото - пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области
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Известные ученые, дизайнеры и архитекторы посетят Тюмень в рамках первого урбанистического форума.

Мероприятие состоится в Тюмени уже на следующей неделе.

– На нем мы ждем известных ученых страны и ведущих международных экспертов, архитекторов, дизайнеров, руководителей компаний. В течение двух дней работы все вместе мы обсудим вопросы благоустройства, архитектуры и ландшафтного дизайна территорий городов страны и Тюменской области в частности, – рассказал президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Абдуллин отметил, что по итогам форума в адрес органов исполнительной власти Тюменской области будут направлены рекомендации по развитию и формированию комфортной городской среды.

Известно, что гости осмотрят шесть площадок архитектуры и благоустройства в черте Тюмени. На форуме к тому же будут рассмотрены реальные проекты архитектуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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