Иностранные эксперты дадут советы по благоустройству Тюмени
Известные ученые, дизайнеры и архитекторы посетят Тюмень в рамках первого урбанистического форума.
Мероприятие состоится в Тюмени уже на следующей неделе.
– На нем мы ждем известных ученых страны и ведущих международных экспертов, архитекторов, дизайнеров, руководителей компаний. В течение двух дней работы все вместе мы обсудим вопросы благоустройства, архитектуры и ландшафтного дизайна территорий городов страны и Тюменской области в частности, – рассказал президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.
Абдуллин отметил, что по итогам форума в адрес органов исполнительной власти Тюменской области будут направлены рекомендации по развитию и формированию комфортной городской среды.
Известно, что гости осмотрят шесть площадок архитектуры и благоустройства в черте Тюмени. На форуме к тому же будут рассмотрены реальные проекты архитектуры города.
ИСТОЧНИК KP.RU