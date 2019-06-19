В Тобольске иностранцу дали кулаком в лицо и отобрали деньги
Уроженец одной из стран ближнего зарубежья решил прогуляться по ночному Тобольску. Прогулка запомнится ему надолго – мужчину побили и отобрали деньги.
По информации управления МВД по Тюменской области, к ним обратился 43-летний иностранец. Полицейские выяснили: ночью он проходил мимо кафе и ему послышалось, что его кто-то позвал.
– Позже выяснилось, что заявитель обознался. На этой почве между мужчинами завязался конфликт. Злоумышленник ударил пострадавшего по лицу кулаком и забрал 9000 рублей, а также сотовый телефон и личные документы, – добавили в пресс-службе полиции.
Позже хулиган был задержан. Им оказался 27-летний житель Вагайского района. Он признал свою вину и сдал стражам порядка похищенный телефон и документы. А вот деньги парень уже успел потратить на личные нужды.
Тюменец может лишиться свободы на срок до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU