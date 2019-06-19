2019-06-19T10:48:46+03:00
Общество

В Тобольске иностранцу дали кулаком в лицо и отобрали деньги

Он проходил ночью мимо кафе
Вадим Бегун
Поделиться:
Ночная прогулка запомнится надолгоНочная прогулка запомнится надолго
Изменить размер текста:

Уроженец одной из стран ближнего зарубежья решил прогуляться по ночному Тобольску. Прогулка запомнится ему надолго – мужчину побили и отобрали деньги.

По информации управления МВД по Тюменской области, к ним обратился 43-летний иностранец. Полицейские выяснили: ночью он проходил мимо кафе и ему послышалось, что его кто-то позвал.

– Позже выяснилось, что заявитель обознался. На этой почве между мужчинами завязался конфликт. Злоумышленник ударил пострадавшего по лицу кулаком и забрал 9000 рублей, а также сотовый телефон и личные документы, – добавили в пресс-службе полиции.

Позже хулиган был задержан. Им оказался 27-летний житель Вагайского района. Он признал свою вину и сдал стражам порядка похищенный телефон и документы. А вот деньги парень уже успел потратить на личные нужды.

Тюменец может лишиться свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владельца тюменских сельхозугодий оштрафовали за сорняки
Более 4 тысяч тюменцев смогут оказать первую помощь в экстренной ситуации
Иностранные эксперты дадут советы по благоустройству Тюмени
Тюменке удалили на редкость большую опухоль
Тюменские прокуроры защитили права инвалидов
В Тюмени определился подрядчик на ремонт старейшего монастыря
В Тюмени дед через пристава добился встречи с внуками
Два человека сгорели в машине после аварии в Тюменской области
Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки
Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные семейные субботы»
Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культуры
В Тюменской области активно закупается техника для восстановления лесов
На федеральных трассах Урала, идущих через Тюмень, изменено движение
Самую дорогую квартиру в Тюмени продают за 50 миллионов рублей
Погода на 19 июня в Тюмени: почувствуй лето