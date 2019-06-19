Тюменке удалили на редкость большую опухоль

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-19T10:29:35+03:00

Пациентка, по заверению врачей, будет жить долго

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Во время планового обследования у тюменки была обнаружена опухоль большого дуоденального сосочка большого размера. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что пожилая жительница Тюмени обратилась в «Медицинский город» за помощью – ее периодически мучали боли в животе.

– Во время планового обследования у нее была обнаружена аденома большого дуоденального сосочка достаточно большого размера для этой локализации – 1,5-2 сантиметра. Такие опухоли встречаются довольно редко. Новообразование уже вызывало нарушение оттока желчи, – рассказали в пресс-службе.

Пациентке было проведено эндоскопическое вмешательство. Врачи заверяют, что ей повезло, так как опухоль оказалась доброкачественной. Они отметили, что после завершения необходимого лечения пациентка может жить привычной для нее жизнью еще долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU