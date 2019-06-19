Тюменские прокуроры защитили права инвалидов

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-19T10:09:04+03:00

Работа в этом направлении будет продолжена Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменские прокуроры только в прошлом году в целях защиты прав лиц с ограниченными возможностями внесли 177 актов реагирования. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

– Из 177 актов реагирования 156 представлений, 5 протестов, 5 предостережений, 11 исков. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 90 лиц, к административной – 38, – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что за 5 месяцев этого года внесен уже 61 акт реагирования: 58 представлений, 1 протест, 1 предостережение, 1 иск. Также стало известно, что к дисциплинарной ответственности по актам привлечено 41 лицо, к административной – 8.

В ведомстве отметили, что работа по защите прав инвалидов будет продолжаться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU