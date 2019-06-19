2019-06-19T10:09:04+03:00
Общество

Тюменские прокуроры защитили права инвалидов

К дисциплинарной ответственности привлекли 41 человека
Поделиться:
Работа в этом направлении будет продолженаРабота в этом направлении будет продолженаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменские прокуроры только в прошлом году в целях защиты прав лиц с ограниченными возможностями внесли 177 актов реагирования. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

– Из 177 актов реагирования 156 представлений, 5 протестов, 5 предостережений, 11 исков. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 90 лиц, к административной – 38, – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что за 5 месяцев этого года внесен уже 61 акт реагирования: 58 представлений, 1 протест, 1 предостережение, 1 иск. Также стало известно, что к дисциплинарной ответственности по актам привлечено 41 лицо, к административной – 8.

В ведомстве отметили, что работа по защите прав инвалидов будет продолжаться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владельца тюменских сельхозугодий оштрафовали за сорняки
Более 4 тысяч тюменцев смогут оказать первую помощь в экстренной ситуации
Иностранные эксперты дадут советы по благоустройству Тюмени
В Тобольске иностранцу дали кулаком в лицо и отобрали деньги
Тюменке удалили на редкость большую опухоль
В Тюмени определился подрядчик на ремонт старейшего монастыря
В Тюмени дед через пристава добился встречи с внуками
Два человека сгорели в машине после аварии в Тюменской области
Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки
Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные семейные субботы»
Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культуры
В Тюменской области активно закупается техника для восстановления лесов
На федеральных трассах Урала, идущих через Тюмень, изменено движение
Самую дорогую квартиру в Тюмени продают за 50 миллионов рублей
Погода на 19 июня в Тюмени: почувствуй лето