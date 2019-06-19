2019-06-19T08:47:54+03:00
Общество

В Тюмени дед через пристава добился встречи с внуками

Видеться с малышами-двойняшками пожилому мужчине не давала сноха
Вадим Бегун
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Внуки были очень рады видеть деда. Фото - pixabay.comВнуки были очень рады видеть деда. Фото - pixabay.com
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Пожилой тюменец только через пристава добился встречи со своими внуками. Семья его сына уже несколько лет делит своих троих детей. Историю рассказали в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

– Вот уже несколько лет тюменская семья, пребывающая в разводе, делит своих троих детей. Больше всего в данной ситуации страдают дети и старики, ведь они не отказывались друг от друга. В итоге пятнадцатилетняя дочь проживает с отцом, а малыши-двойняшки с матерью, – рассказали в ведомстве.

По информации управления, мать отказывается подпускать к детям и бывшего мужа, и его отца. Но судебный пристав-исполнитель все же смог добиться от женщины права на встречи деда с внуками.

– В назначенное время в одном из парковых зон нашего города в присутствии пристава встретились дед и внуки. Пожилой человек был крайне растроган долгожданной встречей и радостью внуков, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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