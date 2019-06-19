2019-06-19T07:40:25+03:00
Авто

Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки

Новый инвестиционный проект реализован с использованием средств господдержки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий ЧукоткиТюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки
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На одном из золотодобывающих предприятий Чукотки будут работать шесть автопоездов, разработанных тюменским заводом САВ. До 20 июня новенькие автомобили отправятся из Тюмени в Архангельск, а затем Северным морским путём до места эксплуатации.

Инвестиционный проект реализован с использованием мер государственной поддержки. Субсидию в размере 4,2 илн рублей завод получил в 2017 году и разработал проект самосвала САВ увеличенной грузоподъёмностью до 56 тонн. 26 тонн приходится на кузов автомобиля, остальные 30 – на прицеп. По словам первого заместителя генерального директора группы компаний САВ Радиона Хамидуллина, все автомобили оборудованы кузовом, разгрузка которого осуществляется назад.

- Эксплуатировать самосвал планируется вместе с прицепом САВ. Автомобиль делаем в нескольких вариантах - с подъемным механизмом, передним сдвижным бортом, опрокидывающимся вправо или влево. В модели реализована возможность разгрузки прицепа без рассоединения с автомобилем. То есть машина становится под углом 90 градусов к прицепу и разгружается, - отметил Радион. – Самосвал можно эксплуатировать при температуре до -55 градусов в тяжёлых дорожных условиях.

Как отметил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, особенностью проекта является его ориентированность на рынки, находящиеся далеко за пределами региона.

- Технико-тактические особенности этой продукции позволяют ей успешно конкурировать и с иностранными компаниями. Мы выходим за пределы Тюменской области, делаем продукт, которым будет использоваться за пределами региона на основе имеющихся здесь компетенций. Предприятие действующее и у него уже есть определенный опыт и реализованные проекты, - подчеркнул Антон Машуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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