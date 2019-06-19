2019-06-19T07:08:45+03:00
Звезды

Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные семейные субботы»

Проект реализуется в рамках Нацпроекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные субботы»Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные субботы»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Новый творческий проект для многодетных семей «Театральные семейные субботы «Мы вместе», реализуемый в рамках Нацпроекта «Культура», стартовал в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте культуры, проект организован детским центром «Грин-Ландия» и Тюменской областной научной библиотекой им. Д.И. Менделеева.

В течение месяца многодетные семьи смогут принять участие в тренингах по сценической речи, пластике, сценической импровизации, увидеть членов семьи с новой творческой стороны и создать собственный спектакль. В общем, все смогут почувствовать себя настоящей театральной труппой. Первые участники проекта уже успешно занимаются два раза в неделю: они посещают литературно-музыкальную гостиную научной библиотеки, которая превращается в театральный зал с мастер-классами.

На несколько часов родители и дети становятся актёрами, учатся мастерству перевоплощения и примеряют на себя разные образы. В конце июня театральные семьи представят свои первые отчётные спектакли.

Стоит отметить, что театр – один из способов решить проблемы детей и родителей и укрепить семейные отношения. Однако для того, чтобы создать театральный проект, нужны особые доверительные и открытые отношения между участниками коллективы, поэтому взаимопонимание – основной социальный инструмент театра-терапии. Он возникает во время работы детей и родителей над решением проблем, отражённых в пьесе.

Желающим многодетным семьям с детьми от 5 до 14 лет ещё можно присоединиться к проекту. Подробности о проекте и ссылку на форму заявки можно узнать в группе в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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