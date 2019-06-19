2019-06-19T06:47:26+03:00
Звезды

Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культуры

Рустам Минниханов побывал с деловым визитом в нашем регионе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культурыГлава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культурыФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил губернатора Александра Моора и правительство Тюменской области за содействие сохранению и развитию татарской культуры, обычаев и традиций. Как отметил глава Республики Татарстан, между двумя регионами существуют давние и тесные связи, ведь мы живём в многонациональном государстве.

- На наш прекрасный праздник Сабантуй приходят не только татары, а представители всех народов. Россия – большая и сильная страна, и задача каждого человека, независимо от национальности и вероисповедания – быть ее достойным гражданином, - отметил Рустам Минниханов.

Во время своего рабочего визита в Тюменскую область глава Татарстана побывал в Федеральном центре нейрохирургии, Сибирском учебном центре компании «Шлюмберже» и встретился с представителями татарской общественности в Центре Татарской культуры. Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрина, сотрудничество между Тюменской областью и Татарстаном активно развивается по всем направлениям, в том числе и в гуманитарной сфере.

Исполнительный директор национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Тимиргали Мирасов рассказал Рустаму Минниханову, что основная задача автономии – сбережение и развитие татарской культуры, традиций, языка и обычаев.

- При поддержке правительства Тюменской области мы проводим татарские народные праздники, культурные, научно-образовательные мероприятия, - подчеркнул он.

В заключение делового визита Рустам Минниханов поблагодарил Александра Моора за тёплый приём и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские самосвалы доедут до золотодобывающих предприятий Чукотки
Для многодетных семей Тюменской области стартовали «Театральные семейные субботы»
В Тюменской области активно закупается техника для восстановления лесов
На федеральных трассах Урала, идущих через Тюмень, изменено движение
Самую дорогую квартиру в Тюмени продают за 50 миллионов рублей
Погода на 19 июня в Тюмени: почувствуй лето
Тюменская область презентовала инвестиционный и экспортный потенциал в китайском Харбине
Тюменский фильм «Бегство рогатых викингов» на второй неделе проката собрал миллион
Тюменцы увидят Змея Горыныча на военных соревнованиях
За 2018 год выплаты на покупку жилья получили 250 врачей Тюменской области
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
В Тюмени из-за ремонта ливневки почти на неделю перекроют улицу
В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом
АО «Транснефть-Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров
В Тюмени мотоциклист вылетел с моста и погиб
В главном лесопарке Тюмени уберут опасные для жизни деревья
Тюменская область и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве
В Тюмени обнаружили самую дорогую клубнику в России
В Тюменской области расширяют производство бетона по ГОСТ-стандарту
В Тюменской области создана группа по защите прав инвалидов
На борьбу со свалками в трёх муниципалитетах Тюменской области направят более 117 млн рублей
Тюменские гимнастки подведут итоги сезона
Тюменцы стали чаще заражаться опасным заболеванием через рыбу
В Тюмени телефонные мошенники получили реальные уголовные сроки
Пьяный тюменец отпинал дорогостоящую иномарку
В Тюмени подорожали свадебные платья