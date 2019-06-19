Глава Татарстана поблагодарил Тюменскую область за сохранение татарской культуры

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-19T06:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил губернатора Александра Моора и правительство Тюменской области за содействие сохранению и развитию татарской культуры, обычаев и традиций. Как отметил глава Республики Татарстан, между двумя регионами существуют давние и тесные связи, ведь мы живём в многонациональном государстве.

- На наш прекрасный праздник Сабантуй приходят не только татары, а представители всех народов. Россия – большая и сильная страна, и задача каждого человека, независимо от национальности и вероисповедания – быть ее достойным гражданином, - отметил Рустам Минниханов.

Во время своего рабочего визита в Тюменскую область глава Татарстана побывал в Федеральном центре нейрохирургии, Сибирском учебном центре компании «Шлюмберже» и встретился с представителями татарской общественности в Центре Татарской культуры. Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрина, сотрудничество между Тюменской областью и Татарстаном активно развивается по всем направлениям, в том числе и в гуманитарной сфере.

Исполнительный директор национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Тимиргали Мирасов рассказал Рустаму Минниханову, что основная задача автономии – сбережение и развитие татарской культуры, традиций, языка и обычаев.

- При поддержке правительства Тюменской области мы проводим татарские народные праздники, культурные, научно-образовательные мероприятия, - подчеркнул он.

В заключение делового визита Рустам Минниханов поблагодарил Александра Моора за тёплый приём и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU