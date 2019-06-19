В Тюменской области активно закупается техника для восстановления лесов

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-19T06:15:05+03:00

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Заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, руководство департамента лесного комплекса Тюменской области и и.о. начальника департамента лесного хозяйства по УФО Сергей Куплевацкий приняли участие в торжественной передаче техники, закупленной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», сотрудникам филиалов «Тюменской авиабазы».

Последний раз обновление автопарка было в 2014 году – тогда были закуплены только 22 единицы техники. На сегодняшний день поставлено 48 единиц техники и 52 единицы оборудования. Автопарк «Тюменской авиабазы» пополнится 72 единицами техники и 308 единицами лесопожарного оборудования.

По словам Ларисы Теплоуховой, новая техника закупалась с учётом её эффективности на тушении пожаров.

- В Тюменской области болотистая почва, поэтому были закуплены в том числе снегоболотоходы для того, чтобы оперативно добираться в труднодоступные районы, - подчеркнула она.

Напомним, с 2019 года в Тюменской области реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Он включает в себя масштабные работы по восстановлению лесов в кратчайшие сроки. Всего за 5 лет в регионе необходимо увеличить площади лесовосстановления, повысить качество лесохозяйственного ухода и снизить ущерб от пожаров. На эти цели с апреля 2019 «Тюменская авиабаза» закупает лесопожарную и лесопатрульную технику.

- Российская Федерация не так много внимания уделяла восстановлению автопарка лесной техники. С началом реализации национального проекта «Экология» еще в начале года в область поступили федеральные деньги. Мы успели провести необходимые мероприятия по закупкам, чтобы получить технику в самый нужный момент, - отметила она.

Выполнение показателей регионального проекта «Сохранение лесов» через 8-10 лет приведет к повышению лесистости Тюменской области и улучшению экологического состояния окружающей природной среды. В 2019 году площади лесных посевов уже увеличены на 600 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU