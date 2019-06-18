2019-06-18T17:53:50+03:00
Экономика

Тюменская область презентовала инвестиционный и экспортный потенциал в китайском Харбине

Делегация из нашего региона приняла участие в VI Российско-Китайском ЭКСПО
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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Делегация Тюменской области презентовала свой инвестиционный, экспортный, научно-образовательный и туристический потенциал на VI Российско-Китайском ЭКСПО, который прошёл в городе Харбин. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие прошло под девизом «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее».

В составе тюменской делегации работали представители органов власти и учреждений поддержки предпринимательства Тюменской области, а также местные производители: «Заводоуковский маслозавод», «Петролеум Энерджи» и «Жизнь». На стенде Тюменской области они презентовали товары и услуги своих предприятий и провели ряд переговоров с потенциальными партнёрами. Большой популярностью у участников выставки пользовалась дегустационная зона с пищевой тюменской продукцией.

Делегация Тюменской области приняла участие в Пленарном заседании Форума, сессии по электронной торговле с участием гендиректора «Российского экспортного центра» А.А. Слепнева, а также в B2B встречах. Вместе с китайскими партнерами тюменцы организовали деловую встречу с харбинскими компаниями и презентовали им торгово-экономический и инвестиционный потенциал Тюменской области.

Члены делегации нашего региона отметили, что подобные визиты очень полезны для обмена опытом, наращивания взаимной торговли и реализации совместных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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