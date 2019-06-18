Тюменцы увидят Змея Горыныча на военных соревнованиях

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-18T16:06:21+03:00

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На Всероссийских соревнованиях АрМИ-2019, которые пройдут в Тюмени, горожане смогут увидеть Змея Горыныча – это установка разминирования, так ее называют в армии. Об этом рассказали в Департаменте общественных связей Тюменской области.

Всего в мероприятии примут участие 12 команд. Так, соревнования «Инженерная формула» пройдут в шесть этапов. Так, на одном этапов на старт выйдут одновременно четыре единицы техники от команд – они померятся силами в эстафете.

– Экипажи инженерных машин разграждения должны пройти трассу со всеми препятствиями. На каждом из участков будет стоять помощник судьи, который станет фиксировать малейшие нарушения, – рассказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров. – Первое испытание – разбор лесного завала. Впервые проведут этап для УР-77 – установки разминирования, названной в армии Змеем Горынычем.

По его словам, машина предназначена для проделывания проходов в заграждениях противника.

В департаменте добавили, что количество мест на трибунах увеличат почти до двух тысяч, также расширят площадки для парковки автомобилей. Для зрителей будут работать интерактивные площадки, зоны фут-корта и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU