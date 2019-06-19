На федеральных трассах Урала, идущих через Тюмень, изменено движение

СЕГОДНЯ 05:50 2019-06-19T05:50:05+03:00

На северных направлениях и в сторону Екатеринбурга могут наблюдаться пробки

Изменить размер текста: A A

На некоторых участках трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск изменено движение. Об этом предупреждает федеральное дорожное агентство «Уралавтодор».

Так, реверсивное движение до 1 августа настроено на участке возле села Горнослинкино (с 318 по 322 км). В связи с капитальным ремонтом до 30 октября реверсивное движение установлено и возле села Демьянское Уватского района (с 435 по 456 км).

Кроме того, на путепроводе через железную дорогу на 492-м км трассы также реверсивное движение. Причина та же – капитальный ремонт.

Ограничения движения действуют и по направлению Свердловской области. Так, в связи с проведением монтажных работ на путепроводе на ЕКАД на 15 км трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в ночное время планируется временное ограничение движения в сторону Екатеринбурга. Начиная с 19 июня, в период с 22.00. по 06:00 будут закрыты две полосы в сторону Екатеринбурга, для проезда останется одна. По такой схеме водителям предстоит передвигаться в ночные часы вплоть до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU