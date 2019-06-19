2019-06-19T05:25:00+03:00
Общество

Самую дорогую квартиру в Тюмени продают за 50 миллионов рублей

Квартира имеет три уровня
Вадим Бегун
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Кухня в квартире занимает 50 квадратных метраКухня в квартире занимает 50 квадратных метра
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За 50 миллионов рублей продают квартиру в Тюмени. На сегодняшний день это самые дорогие апартаменты в городе. Об этом сообщают аналитики ЦИАН.

Самая дорогая квартира в Тюмени площадью 500 квадратных метров имеет три уровня. Одна только кухня занимает 50 квадратов.

Апартаменты находятся в доме 2009 года постройки.

Из объявления, размещенного на ЦИАН, следует, что тут есть два санузла, просторный холл, а также хамам, сауна и 5 спален. В отделке использованы только элитарные строительные материалы, а мраморная лестница сделана на заказ по дизайн-проекту. Сам дом находится на безопасной закрытой территории.

КСТАТИ

Самая дорогая квартира в России находится в Москве. Продают ее за 2,6 миллиарда рублей. По сообщению аналитиков ЦИАН, ее площадь составляет 2181 квадратных метра. Она состоит из двух зон. Подняться в рабочую часть хозяин апартаментов сможет на приватном лифте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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