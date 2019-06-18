2019-06-18T13:02:50+03:00
Общество

В Тюмени мотоциклист вылетел с моста и погиб

Байкеру было 35 лет
Вадим Бегун
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У мотоцикла оторвало колесо. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Тюменской областиУ мотоцикла оторвало колесо. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Тюменской области
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35-летний мотоциклист погиб сегодня в Тюмени. ДТП произошло около часа дня. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– На ул.50 лет ВЛКСМ на подъеме на путепровод Монтажников мотоцикл «Бенелли Стелс» въехал в ограждение путепровода. Водитель от удара упал вниз с мостового сооружения. Он скончался на месте ДТП, – рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия в пресс-службе.

Мотоциклист упал с моста. Фото Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Тюменской области

Мотоциклист упал с моста. Фото Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Тюменской области

Также там сообщили, что по предварительным данным, причиной трагедии могла послужить неправильно выбранная на мокрой после дождя дороге скорость.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. На фотографиях с места происшествия видно, что у мотоцикла оторвало колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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