В Тюмени мотоциклист вылетел с моста и погиб
35-летний мотоциклист погиб сегодня в Тюмени. ДТП произошло около часа дня. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
– На ул.50 лет ВЛКСМ на подъеме на путепровод Монтажников мотоцикл «Бенелли Стелс» въехал в ограждение путепровода. Водитель от удара упал вниз с мостового сооружения. Он скончался на месте ДТП, – рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия в пресс-службе.
Мотоциклист упал с моста. Фото Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Тюменской области
Также там сообщили, что по предварительным данным, причиной трагедии могла послужить неправильно выбранная на мокрой после дождя дороге скорость.
Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. На фотографиях с места происшествия видно, что у мотоцикла оторвало колесо.
ИСТОЧНИК KP.RU