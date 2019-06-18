В главном лесопарке Тюмени уберут опасные для жизни деревья

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-18T12:37:21+03:00

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В лесопарке имени Гагарина будет проведена уборка несущих угрозу безопасности людей деревьев. На это будет выделено 276 тысяч рублей.

Из материалов по госзакупке следует, что работы должны быть проведены в течение 45 дней с момента подписания контракта, но не позднее 1 ноября. Подрядчику следует не только вывезти опасные для жизни деревья, коих насчитали 54, но также поднять упавшие ветки. В парке также есть 176 валежных дерева, их тоже необходимо убрать из лесопарка.

Важно, чтобы при рубке деревьев не пострадали рядом стоящие. В условиях госзакупки также прописано, что подрядчику во время работ нельзя будет разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки.

В настоящий момент собираются заявки от фирм, готовых прибраться в главном лесопарке Тюмени.

Заказчиком является Департамент недропользования и экологии Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU