Тюменская область и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-18T11:50:55+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, церемония прошла в рамках рабочего визита делегации Республики Татарстан в наш регион.

По словам Александра Моора, Тюменская область многому учится у Татарстана, являющегося лидером России по ряду позиций (в частности, в инновационном направлении и в уникальных подходах в развитии предпринимательства). Также глава региона подчеркнул, что между двумя субъектами РФ очень важно налаживать связи.

- Задача у нас общая, инструменты решения могут быть разными с учетом национальных и исторических особенностей. Такой взаимно обогащающий обмен управленческими практиками в экономике, образовании, культуре, местном самоуправлении, подготовке кадров очень полезен, - отметил Александр Моор.

В свою очередь Рустам Минниханов признался, что посещает Тюменскую область уже второй раз за небольшой промежуток времени. По его словам, наш регион всегда находится на передовых позициях, и у него есть чему поучиться. Так, у Тюменской области крупный промышленный потенциал, который востребован в Татарстане, а татарские КАМАЗы, вертолёты и газоперекачивающие станции востребованы на тюменской земле.

- Мы всегда внимательно смотрим, какие процессы у вас происходят. Такие межрегиональные горизонтальные связи очень нужны. Помимо рынков, много новых направлений работы связаны с реализацией национальных проектов, и каждый регион имеет свой рецепт решения, - отметил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов поздравил Тюменскую область с реализацией крупнейших проектов мирового значения, в частности, «ЗапСибНефтехима». Он подчеркнул, что создание новых рабочих мест и предприятий – созидательная и системная работа руководства области, дающая свои плоды.

ИСТОЧНИК KP.RU