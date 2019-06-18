В Тюмени обнаружили самую дорогую клубнику в России

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-18T11:39:06+03:00

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В Тюмени самая высокая цена на клубнику по стране. Килограмм ягоды стоит в среднем 600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба рекламной площадки «Юла».

По материалам «Юлы», кило клубники обойдется тюменцам в 600 рублей. Это не просто высокая цена за ягоду, а самая высокая в стране. Даже в Москве она стоит «всего» 460 рублей. Для сравнения, в Иркутске за килограмм клубники придется отдать 540 рублей, в Красноярске 530. Самая же недорогая клубника на юге России – в Сочи. Там за килограмм просят в среднем 130 рублей. Также низкие цены в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге – по 170 рублей за килограмм.

Рассада в Тюмени стоит в среднем 55 рублей, а подарочную упаковку клубники в шоколаде можно купить за 1 600 рублей. Интересно, что скидку на клубнику делают только 5% продавцов из-за повышенного спроса.

Также аналитики «Юлы» отмечают, что за клубникой с пометкой «опт» покупатели готовы ехать на большие расстояния.

ИСТОЧНИК KP.RU