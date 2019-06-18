В Тюменской области расширяют производство бетона по ГОСТ-стандарту

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-18T11:24:34+03:00

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Тюменское предприятие «ЕвроБетон» приобрела быстромонтируемый бетонный завод ELKOMIX-90 QUICK MASTER, который позволяет увеличить на 15-25% количество выпускаемой продукции. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания с успехом реализует проект по расширению действующего бизнеса. Благодаря увеличению производимой продукции, в регионе будут полностью удовлетворены потребности в бетоне, а сама компания сможет закрепиться на других рынках сбыта.

Предприятие, основным видом деятельности которого является производство товарного бетона всех основных марок, была создана в 2007 году. Номенклатура компании насчитывает 11 видов марок, начиная с М100 до М400; пескобетон М100-М250, а объём выпуска продукции за год составляет 60 тысяч кубометров. Бетонные смеси выпускают на современном оборудовании с производительностью до 2400 тысяч кубометров продукции в сутки, а качество продукции полностью соответствует требованиям ГОСТ 7473-2010.

Бетон производят таким образом, чтобы потери времени на каждом этапе были минимальными. На современном бетонном заводе есть всё необходимое оборудование, чтобы производить бетонные смеси с точным соблюдением состава и времени затворения. Весь персонал, который здесь работает, имеет высокую квалификацию. Специалисты предприятия тщательно проводят входной контроль материалов и контроль качества на выходе производимых бетонных смесей, соответствующих требованиям ГОСТ 7473-2010.

Отметим, что проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU