В Тюменской области создана группа по защите прав инвалидов
В прокуратуре Тюменской области начала свою работу специальная группа по вопросам соблюдения законодательства о защите прав инвалидов. Об этом сообщил прокурор региона Владимир Владимиров.
По словам Владимирова, в состав группы вошли работники прокуратуры, УМВД и УГИБДД, уполномоченный по правам человека, представители региональных департаментов, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда и другие.
Также он сказал, что теперь Главное управление строительства региона будет проводить проверки целесообразности реконструкции, капремонта домов в целях приспособления помещений для инвалидов. Это позволит людям с ограниченными способностями реализовать свое право на проживание в приспособленных жилых помещениях.
– Между тем, нерешенные проблемы в этой сфере есть, о чем свидетельствуют обращения инвалидов и публикации средств массовой информации, – отдельно отметил прокурор.
Всего в регионе проживает свыше ста тысяч человек с инвалидностью.
ИСТОЧНИК KP.RU