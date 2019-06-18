В Тюменской области создана группа по защите прав инвалидов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-18T11:21:49+03:00

В регионе проживает свыше ста тысяч человек с инвалидностью

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В прокуратуре Тюменской области начала свою работу специальная группа по вопросам соблюдения законодательства о защите прав инвалидов. Об этом сообщил прокурор региона Владимир Владимиров.

По словам Владимирова, в состав группы вошли работники прокуратуры, УМВД и УГИБДД, уполномоченный по правам человека, представители региональных департаментов, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда и другие.

Также он сказал, что теперь Главное управление строительства региона будет проводить проверки целесообразности реконструкции, капремонта домов в целях приспособления помещений для инвалидов. Это позволит людям с ограниченными способностями реализовать свое право на проживание в приспособленных жилых помещениях.

– Между тем, нерешенные проблемы в этой сфере есть, о чем свидетельствуют обращения инвалидов и публикации средств массовой информации, – отдельно отметил прокурор.

Всего в регионе проживает свыше ста тысяч человек с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU