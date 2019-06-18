СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-18T11:07:21+03:00

На борьбу со свалками в трёх муниципалитетах Тюменской области направят более 117 млн рублей Фото: pixabay.com

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Правительство Тюменской области направит более 117 млн рублей на ликвидацию свалок в трёх муниципалитетах региона – Тюменском и Ишимском районах, а также в Заводоуковском городском округе. Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, распоряжение о выделении средств подписано главой региона Александром Моором на заседании президиума 17 июня. С помощью средств вышеперечисленные территории будут избавлены от 253 свалок, 222 из которых находятся в Тюменском районе.

Заместитель губернатора Лариса Теплоухова проинформировала губернатора, как продвигается работа, запланированная на 2019 год по ликвидации свалок по региону.

- На территории Тюменской области до 1 января области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки. Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. В ближайшее время будут выделены средства на ликвидацию свалок в оставшихся двух районах – Исетском и Нижнетавдинском, - отметила Лариса Теплоухова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что губернатор Александр Моор подписал несколько распоряжений о выделении средств на ликвидацию несанкционированных свалок в Тюменской области. Предстоит убрать тридцать свалок в Ялуторовске, Ялуторовском, Омутинском и Ярковском районах. Больше всего средств получит Ярковский район - более 5 млн рублей, там планируется очистить от мусора тринадцать территорий. Всего же в 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных на территории региона до 1 января 2019 года.

В соответствии с региональной программой ликвидации подлежат свалки в районах, в которых твердые коммунальные отходы должны поступать на мусоросортировочные заводы с 2019 и 2020 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU