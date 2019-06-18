Тюменцы стали чаще заражаться опасным заболеванием через рыбу

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-18T10:53:04+03:00

Рыба может быть очень опасна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошлый год за помощью врачей обратилось почти полторы тысячи человек

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В прошлом году заболеваний описторхозом было на 142 случая больше, чем в предыдущем. Об этом сообщили в пресс-службе консультативно-диагностического центра «Эндос» г. Тюмени.

Из данных официального сайта государственной статистики следует, за 2018 год в Тюменской области заражения описторхозом выявили на 142 случая больше, чем в 2017-ом – 1483.

– За 2017 год в наш центр с подозрением на описторхоз обратились 1208 человек, и у 20% диагноз подтвержден. В прошлом году ситуация не изменилась, – сообщили в КДЦ «Эндос».

Специалисты учреждения напомнили основные правила по обработке рыбы. Так, к примеру, прожаривать ее следует небольшими кусками не менее 20 минут, варить также 20 минут с момента закипания.

Пироги с рыбок следует выпекать не менее часа, применять крепкий посол 20% соли к массе рыбы с 10-дневной выдержкой. Вялить мелкие карповые породы нужно в течение трех недель с двух-трехдневным предварительным посолом.

СПРАВКА "КП"

Возбудителями описторхоза являются печеночные сосальщики. Развитие паразита происходит с участием двух промежуточных хозяев: моллюсков и карповых рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU