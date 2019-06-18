В Тюмени подорожали свадебные платья

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-18T09:58:11+03:00

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За год свадебные платья в Тюмени подорожали почти на 10%. Об этом сообщает пресс-офис AVITO.

– За год спрос на свадебные платья в Тюмени снизился на 1,6%, – рассказывают эксперты «Авито». Как и в целом по всей стране, местные невесты отличаются стройностью: 43,1% запросов приходится на платья размера 42-44 (S). За год свадебные платья в городе подорожали на 9,7%. Сейчас они стоят в среднем 9 100 рублей.

Кроме того, аналитики «Авито» подсчитали, что больше всего выйти замуж хотят жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула. Именно эти города стали лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу населения в 2019 году. Наименее настроены создать семью в ближайшем будущем представительницы Перми, Красноярска и Москвы.

Тюмень занимает 16-ое место по интересу к свадебным платьям.

ИСТОЧНИК KP.RU