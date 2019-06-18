В Тюмени инсценируют бой в рамках акции «Свеча памяти»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-18T08:53:32+03:00

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Акция «Свеча памяти» состоится в Тюмени 22 июня. В рамках ее будет инсценирован бой. Об этом рассказали в управлении массовых коммуникаций Тюменской области.

На площади Памяти у Вечного огня организаторы мероприятия метафорически воссоздадут события 22 июня, Именно в этот день началась Великая Отечественная война.

– Во время школьного вальса на площадь ворвутся солдаты, после чего состоится инсценировка боя с использованием пиротехники и имитацией артиллерийских выстрелов. После участники акции почтут память павших в боях Великой Отечественной войны и возложат цветы и свечи к Вечному огню, – сообщили подробности в управлении массовых коммуникаций Тюменской области.

Там добавили, что в акции примут участие порядка 350 человек. Также стало известно, что в ней будут задействованы гости форума «Утро», который пройдет в Тюмени с 20 по 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU