Тюменец получил ножом в бедро за хвастовство

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-18T08:33:31+03:00

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Пьяный тюменец расхваливал себя перед подругой сожительницы. Той это не понравилось. В итоге мужчина оказался в больнице с серьезной раной. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

Стало известно, что в полицию областного центра поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен пациент с тяжкими телесными повреждениями.

– Были опрошены все возможные свидетели, и выяснилось, что в результате распития алкогольных напитков произошел конфликт между сожителями. В разгар застолья к паре присоединилась подруга подозреваемой. Мужчина начал хвалить себя перед гостьей, что очень не понравилось его сожительнице. Женщина потребовала объяснений: для чего возлюбленный привлекает к себе внимание. Между парой возник словесный конфликт, затем женщина схватила кухонный нож и нанесла проникающее ранение в бедро потерпевшему, – рассказали в полиции.

45-летнюю безработная жительница города Тюмени задержана. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU