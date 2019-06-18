2019-06-18T08:33:31+03:00
Происшествия

Тюменец получил ножом в бедро за хвастовство

Произошло это во время застолья
Вадим Бегун
Поделиться:
Теперь тюменец хвастать не будет. Фото - pixabay.comТеперь тюменец хвастать не будет. Фото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Пьяный тюменец расхваливал себя перед подругой сожительницы. Той это не понравилось. В итоге мужчина оказался в больнице с серьезной раной. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

Стало известно, что в полицию областного центра поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен пациент с тяжкими телесными повреждениями.

– Были опрошены все возможные свидетели, и выяснилось, что в результате распития алкогольных напитков произошел конфликт между сожителями. В разгар застолья к паре присоединилась подруга подозреваемой. Мужчина начал хвалить себя перед гостьей, что очень не понравилось его сожительнице. Женщина потребовала объяснений: для чего возлюбленный привлекает к себе внимание. Между парой возник словесный конфликт, затем женщина схватила кухонный нож и нанесла проникающее ранение в бедро потерпевшему, – рассказали в полиции.

45-летнюю безработная жительница города Тюмени задержана. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени инсценируют бой в рамках акции «Свеча памяти»
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
Тюменцев приглашают на утренние разминки с профессиональными тренерами
В Тюменской области за 2018 год на 440 лечащих врачей стало больше
Тюменцы все чаще стали покупать яхты
В Тюмени презентуют книгу известного писателя
Почти две тысячи мусорных контейнеров установят в Тюменской области
Погода в Тюмени на 18 июня: немного потеплеет
Тюменцев с ограниченными возможностями зовут на «Зарядки с чемпионом»
Голышмановские предприниматели узнали о поддержке регионального Инвестиционного агентства
В Тюменской области для реабилитации детишек с ДЦП используют уникальный инновационный метод
Сфера здравоохранения Тюменской области стоит на передовой информатизации
Гости «Фестиваля соседей» познакомились с социальными проектами ведущих тюменских НКО
Тобольские робототехники сразились в отборочном этапе «Кубка РТК: «Тюмень»
В Тюменской области определили Лучшего тракториста-машиниста
Тюменский фанерный завод увеличит производственные мощности на 30%
В Тюменской области планируется создать рынок живой рыбы и наладить производство кормов